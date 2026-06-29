ईरानी हमलों से अमेरिकी ठिकानों को बड़ा नुकसान (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरानी हमलों से अमेरिकी ठिकानों को बड़ा नुकसान, पुनर्निर्माण में आएगा लाखों डॉलर का खर्च

लेखन गजेंद्र 01:22 pm Jun 29, 202601:22 pm

क्या है खबर?

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच हाल में जो टकराव हुआ है, उसमें अमेरिका के बड़े नुकसान का आंकलन किया गया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल ने एक जांच में पाया कि ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बताए गए नुकसान से ज्यादा क्षति हुई है। नुकसान को देखते हुए अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन को इस क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने को कहा गया है।