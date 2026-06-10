अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले के बाद ईरान पर मिसाइल दागी, ईरान का जवाबी हमला

हमला

अमेरिका ने कहा- सेना सतर्क है

अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने बुधवार को बयान जारी कर बताया कि मंगलवार को अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में, कमांडर-इन-चीफ के निर्देश पर सेना ने ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए। CENTCOM ने कहा, "वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमान से सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल करके होर्मुज के पास ईरान के वायु रक्षा, जमीनी नियंत्रण केंद्र और सर्विलांस रडार साइट्स हमले किए। सेना सतर्क है और ईरानी अनुचित आक्रामकता से बचाव को तैयार है।"