होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त

होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित

लेखन गजेंद्र 11:39 am Jun 09, 202611:39 am

क्या है खबर?

अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान नियंत्रित होर्मुज जलडमरूमध्य के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि, हेलीकॉप्टर में सवार चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। घटना की पुष्टि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तब की, जब वे जॉन एफ कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने हादसे की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। हेलीकॉप्टर किसी हमले की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ या फिर तकनीकी खराबी थी, इसका खुलासा नहीं हुआ है।