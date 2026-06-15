अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे

बयान

मध्यस्थ देश बैठकों में तैयार करेंगे तकनीकी आधार- शरीफ

शरीफ ने आगे कहा, 'हम इस समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए मध्यस्थता की कोशिश में शामिल अपने भाइयों, कतर का भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मैं सऊदी अरब और तुर्की के दूरदर्शी नेतृत्व का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब जब समझौता हो गया है, तो मध्यस्थ इस हफ़्ते कई बैठकों का आयोजन करेंगे। समझौते को लागू करने से पहले की ये चर्चाएं तकनीकी बातचीत और आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह के लिए आधार तैयार करेंगी।'