अमेरिका और ईरान की दोहा में बातचीत सफल, रुकी धनराशि जारी करने और हॉटलाइन पर सहमति

बातचीत

अलग-अलग हुई बातचीत

यह बातचीत 60-दिवसीय MoU को लागू करने के उद्देश्य से चल रही गहन 'तकनीकी वार्ता' का हिस्सा है। इस दौरान, दोनों पक्षों ने अलग-अलग बैठक की थी। ईरान से उपविदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी, केंद्रीय बैंक और कृषि मंत्रालय के अधिकारी और अमेरिका से जेरेड कुशनर और व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ सहित कई उच्च पदस्थ अधिकारी आए थे। ईरानी टीम ने पाकिस्तानी मध्यस्थों से सीधे मुलाकात की और अमेरिकी टीम ने कतरी मध्यस्थों से अलग से बातचीत की।