अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी

अमेरिका-ईरान के बीच इस्लामाबाद में दूसरे दौर के वार्ता की तैयारी, बढ़ सकता है युद्धविराम

लेखन गजेंद्र 12:11 pm Apr 14, 202612:11 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में पहले दौर की शांति वार्ता के विफल होने के बाद दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी चल रही है। इसके लिए बातचीत उन्नत चरण में है और दोनों पक्ष अनौपचारिक रूप से इस्लामाबाद या जिनेवा जैसे किसी वैकल्पिक तटस्थ स्थान पर चर्चा जारी रखने के लिए सहमत हैं। बातचीत के स्थान का चयन होने के बाद अगले 2 दिन में इसे शुरू करने की संभावना है। व्यवस्था संबंधी विवरणों पर काम जारी है।