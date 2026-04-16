गाजा में युद्धविराम के बाद पहली बार अमेरिका और हमास के बीच बातचीत

बातचीत

अल-हय्या ने मानवीय सहायता पर जोर दिया

रिपोर्ट के मुताबिक, लाइटस्टोन के साथ गाजा के लिए अमेरिकी समर्थित बोर्ड ऑफ पीस के उच्च प्रतिनिधि निकोले म्लादेनोव भी थे। बताया जा रहा है कि अल-हय्या ने लाइटस्टोन पर दबाव डाला कि इजरायल को समझौते के पहले चरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। उन्होंने हमलों को समाप्त करने और अधिक मानवीय सहायता बढ़ाने की बात कही, ताकि अगले चरण में आगे बढ़ा जा सके। अल-हय्या इजरायली हत्या के प्रयास में बच चुके हैं।