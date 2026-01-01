अमेरिका के 2 हवाई अड्डों पर कौन से खतरनाक वायरस का पता चला, जिससे मचा हड़कंप?

अमेरिका में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां चल रही हैं, जिसकी वजह से हवाई अड्डों पर काफी भीड़ है। ऐसे में 2 हवाई अड्डों पर ऐसे वायरस का पता चला है, जिससे हड़कंप मच गया है। न्यू जर्सी के नेवार्क लिबर्टी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और मैसाचुसेट्स का बोस्टन लोगान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों में खसरा होने का पता चला है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने इसे भयानक संक्रामक बीमारी बताते हुए लोगों से सावधानी की अपील की है।

बीमारी कहां मिले बीमार यात्री? न्यू जर्सी स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में बताया कि इसी महीने टर्मिनल B और C पर एक यात्री में खसरा का मामला सामने आया है। इसी तरह मैसाचुसेट्स स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि उनके हवाई अड्डे पर संक्रमित यात्री डलास-फोर्ट वर्थ से अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 2384 से हवाई अड्डे पर पहुंचा और टर्मिनल बी में था। दोनों मरीजों को अस्पताल भेज दिया गया और जिस विमान में वे आए थे, उसमें बैठे यात्रियों की जांच हो रही है।

मामले अमेरिका में खसरे के 2,012 मामले सामने आए अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक, डेलावेयर, मेन, न्यू हैम्पशायर, नॉर्थ कैरोलिना और वेस्ट वर्जीनिया को छोड़कर 20 दिसंबर तक देश के सभी राज्यों में खसरे के 2,065 मामले आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी निरंतर संपर्क ट्रेसिंग और उन लोगों को सूचित करने का काम कर रहे हैं जो संभावित रूप से संक्रमित हुए हों और संभावित संक्रमितों की पहचान कर रहा है। विभाग ने संक्रमण के संदेह पर अस्पताल जाने से पहले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करने की अपील की है।

