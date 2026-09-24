USS लिंकन पर 8 अमेरिकी नौसैनिकों ने किया आत्महत्या का प्रयास

काओ ने बताया कि जिन 8 नौसैनिकों ने आत्महत्या का प्रयास किया है, उसमें चालक दल और विमानवाहक पोत के एयरविंग, स्ट्राइक ग्रुप, विध्वंसक स्क्वाड्रन कर्मचारी, एस्कॉर्टिंग विध्वंसक और विमानन स्क्वाड्रन के नाविक शामिल थे।

अमेरिकी नौसेना ने पहले 5,000 चालक दल सवार वाले विमानवाहक पोत पर आपूर्ति संबंधी चुनौतियों को स्वीकार किया था, लेकिन इस बात से इनकार किया कि लिंकन पर मानसिक स्वास्थ्य संकट चल रहा था।

पत्र में ताजे भोजन की कमी की चिंताओं को नकारा है।