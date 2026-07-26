ओडेसा बंदरगाह पर 4 भारतीयों वाले व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ है

यूक्रेन: ओडेसा बंदरगाह पर 4 भारतीयों वाले व्यापारिक जहाज पर हमला, 2 नाविक लापता

लेखन भारत शर्मा 02:48 pm Jul 26, 202602:48 pm

क्या है खबर?

रूस और यूक्रेन के मध्य जारी युद्ध के बीच काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर शनिवार को 'MV AGN राग्नार' नामक व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ, जिस पर 4 भारतीय नागरिक सवार थे। हमले के बाद 2 चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं, जबकि अन्य दो के बारे में जानकारी आना अभी बाकी है। एक हफ्ते के भीतर भारतीय नाविकों को निशाना बनाकर किया गया यह दूसरा हमला है।