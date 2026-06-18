यूक्रेन ने मॉस्को की तेल रिफाइनरी पर अब तक का बड़ा हमला किया

यूक्रेन ने मॉस्को की तेल रिफाइनरी पर किया अब तक का बड़ा हमला, हवाई अड्डे बंद

लेखन गजेंद्र 04:09 pm Jun 18, 202604:09 pm

क्या है खबर?

यूक्रेन ने गुरुवार को रूस की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी सेना ने तेल रिफाइनरी पर कई ड्रोन दागे, जिससे वहां आग लग गई। यह हमले तब हुए, जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की फ्रांस में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन में युद्ध समाप्त करने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने कई क्षेत्रों में 555 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया है। हमले में 17 लोग घायल हुए हैं।