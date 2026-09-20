यूक्रेन ने रूस पर दागे 1,600 से अधिक ड्रोन

यूक्रेन ने रूस पर दागे 1,600 से अधिक ड्रोन; 2 लोगों की मौत, 20 घायल

लेखन भारत शर्मा 02:58 pm Sep 20, 202602:58 pm

क्या है खबर?

रूस में चल रहे 3 दिवसीय संसदीय चुनावों के अंतिम दिन यूक्रेन ने मॉस्को और उसके आस-पास के क्षेत्रों को निशाना बनाकर एक भीषण और ऐतिहासिक ड्रोन हमला किया गया है। इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसी तरह मॉस्को स्थित प्रमुख तेल रिफाइनरी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी राजधानी पर किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है।