यूक्रेन ने रूसी अरबपति के सह-स्वामित्व वाली पानी की कंपनी की जब्ती के शुरू किए प्रयास

यूक्रेन ने रूसी अरबपति के सह-स्वामित्व वाली पानी की कंपनी की जब्ती के शुरू किए प्रयास

लेखन भारत शर्मा 07:28 pm Sep 07, 202607:28 pm

क्या है खबर?

यूक्रेन के अधिकारियों ने देश में बोतलबंद पानी बेचने वाली बड़ी कंपनियों में शामिल IDS यूक्रेन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने (जब्त करने) के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस कंपनी में ब्रिटिश थिएटर फिल्ममेकर लियाना पतारकात्सिस्विली के परिवार की 34 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि मिखाइल फ्रिडमैन जैसे रूसी निवेशकों और ओलिगार्च के पास 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यूक्रेन ने 2022 में ही इन संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था और कब्जे की तैयारी है।