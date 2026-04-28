यूक्रेन ने रूस की तुआपसे तेल रिफाइनरी पर फिर किया ड्रोन हमला

यूक्रेन ने रूस की तुआपसे तेल रिफाइनरी पर फिर किया ड्रोन हमला, भीषण आग लगी

लेखन गजेंद्र 06:24 pm Apr 28, 202606:24 pm

क्या है खबर?

यूक्रेन ने एक बार फिर काला सागर बंदरगाह में स्थित रूस की तुआपसे तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, जिससे रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। तुआपसे रिफाइनरी पर यह यूक्रेन का 2 सप्ताह से भी कम समय में तीसरा हमला है। इससे पहले भी यूक्रेन ने काला सागर बंदरगाह पर भीषण हमला किया था। यूक्रेनी सेना ने हमले की पुष्टि की है। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें आग का गुबार दिख रहा है।