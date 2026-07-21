यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास मालवाहक जहाज पर रूसी हमला, 4 भारतीयों की मौत
क्या है खबर?
यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे अनाज से लदे एक मालवाहक जहाज पर बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 4 भारतीयों समेत 5 लोगों की मौत हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हमला 19 जुलाई की शाम को गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले एमवी गोल्डन लियो नामक जहाज पर हुआ था। जहाज पर 5 भारतीयों सहित 17 चालक दल के सदस्य सवार थे। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की है।
हमला
रूस ने 3 क्रूज मिसाइलों से किया हमला
यूक्रेन की नौसेना ने सोशल मीडिया पर बताया कि रूस ने जहाज पर 3 क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। जहाज पर भारत और सीरिया के चालक दल के सदस्य शामिल थे।
यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि जहाज पर तब हमला हुआ, जब वह ओडेसा बंदरगाह से कुछ समय पहले रवाना हुआ था।
हमले के बाद जहाज पर आग लग गई और लोग उसकी चपेट में आ गए। जहाज मुंबई स्थित ओशन ग्रेस शिपिंग लिमिटेड के स्वामित्व में है।
निंदा
भारत ने हमले की निंदा की
विदेश मंत्रालय ने बताया कि अभी एक भारतीय नागरिक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।
यूक्रेन में भारतीय मिशन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है।
मंत्रालय ने कहा, "भारत ऐसे हमलों की निंदा करता है और दोहराता है कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष सदस्यों की जान जोखिम में डालना, व्यापार की आज़ादी में बाधा डालना निंदनीय है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।"
तनाव
यूक्रेन-रूस तनाव बढ़ने से काला सागर में लड़ाई छिड़ी
यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 4 सालों से चल रहे युद्ध के बीच यह हमला काला सागर में नए सिरे से छिड़ी लड़ाई को दर्शाता है। दोनों ने हाल में एक-दूसरे पर हमले तेज किए हैं।
काला सागर यूक्रेन के अनाज निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।
नए हमलों ने वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा और वैश्विक अनाज आपूर्ति को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं, क्योंकि दोनों देश दुनिया के प्रमुख अनाज निर्यातकों में शामिल हैं।
ट्विटर पोस्ट
यूक्रेन के जहाज पर हमला
🚨السفينة المستهدفة قرب أوديسا هي Golden Leo— The Sea In Arabic البحر بالعربي (@Theseainarabic) July 19, 2026
بانتظار تفاصيل إضافية #ship #sea #port #odessa #ukraine #navy #russia #rescue #theseainarabic#بحر #ميناء #سفينة #اوديسا #أوكرانيا #البحر_بالعربي pic.twitter.com/AF2hQJNz1N
तलब
केंद्र ने रूसी राजदूत को तलब किया
हमले की कड़ी निंदा करने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को भारत में रूसी राजदूत को तलब किया और मॉस्को के समक्ष मालवाहक जहाज पर हमले का कड़ा विरोध दर्ज कराया ।
नई दिल्ली ने रूसी चार्ज डी'अफेयर्स व्लादिमीर लादानोव के सामने हमले को निंदनीय बताते हुए नागरिकों की मौत के लिए जवाबदेही की मांग की।
यूक्रेनी अधिकारियों ने भी हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है।