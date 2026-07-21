यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास मालवाहक जहाज पर रूसी हमला, 4 भारतीयों की मौत

लेखन गजेंद्र 11:14 am Jul 21, 202611:14 am

क्या है खबर?

यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे अनाज से लदे एक मालवाहक जहाज पर बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 4 भारतीयों समेत 5 लोगों की मौत हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हमला 19 जुलाई की शाम को गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले एमवी गोल्डन लियो नामक जहाज पर हुआ था। जहाज पर 5 भारतीयों सहित 17 चालक दल के सदस्य सवार थे। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की है।