ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर कल दे सकते हैं इस्तीफा- रिपोर्ट

रिपोर्ट

रिपोर्ट में दावा- 22 जून तक सामने आएगा अंतिम फैसला

ब्रिटेन के अखबार ऑब्जर्वर के मुताबिक, स्टार्मर पद छोड़ने के साथ ही संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर टाइमलाइन भी घोषित कर सकते हैं। ये भी कहा गया है कि स्टार्मर की लेबर पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद उनसे पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, स्टार्मर आखिरी फैसला लेने से पहले चेकर स्थित अपने आवास पर पत्नी के साथ चर्चा कर रहे थे। 22 जून तक उनके भविष्य को लेकर अंतिम फैसला मिलने की उम्मीद है।