ब्रिटेन ने ईरान पर हवाई हमलों के लिए अमेरिका को सैन्य अड्डों के इस्तेमाल से रोका

लेखन गजेंद्र 09:17 am Feb 20, 202609:17 am

क्या है खबर?

ब्रिटेन ने ईरान पर संभावित हमले के लिए अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का उपयोग करने से रोक दिया है। इसमें हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप और ग्लूस्टरशायर में स्थित RAF फेयरफोर्ड शामिल हैं। दोनों ठिकाने ईरान के खिलाफ दीर्घकालिक अभियान में लंबी दूरी के हवाई हमलों का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका अतीत में मध्य पूर्व क्षेत्र में हमले करने के लिए RAF फेयरफोर्ड और डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल किया है।