UAE के शारजाह में कर्नाटक के व्यक्ति की बुरी तरह हत्या, पत्नी और बेटा लापता

UAE में भारतीय व्यक्ति की हत्या, एक महीने बाद कार में मिले शरीर के 9 टुकड़े

लेखन गजेंद्र 11:54 am Sep 23, 202611:54 am

क्या है खबर?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह में कर्नाटक के एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। व्यक्ति की हत्या जुलाई में हुई थी और उसके शव के टुकड़े 2 महीने बाद एक कार में मिले हैं। मृतक की पहचान उडुपी जिले के कुंडापुर निवासी अल्विन प्रकाश कुंदर के रूप में हुई है, जो पिछले 14 वर्षों से शारजाह हवाई अड्डे पर काम कर रहे थे। उनकी पत्नी टीना और बेटा उनके साथ रहते थे, जो लापता हैं।