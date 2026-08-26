अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच दुबई हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या में 31 प्रतिशत की गिरावट
क्या है खबर?
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की वजह से दुनिया के सबसे व्यस्त दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ा नकारात्मक असर पड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में दुबई हवाई अड्डे के संचालक ने बुधवार को बताया कि साल की पहली छमाही में यात्री यातायात में 31.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। साथ ही, मध्य पूर्व की कुछ दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइनों का नेटवर्क भी अमेरिका-ईरान संघर्ष से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
असर
दुबई हवाई अड्डे पर कितना पड़ा असर?
दुबई एयरपोर्ट्स ने बयान में कहा कि दूसरी तिमाही में दुबई (DXB) ने 1.30 करोड़ यात्रियों का स्वागत किया, जिससे साल के पहले 6 महीनों में कुल यात्रियों की संख्या 3.15 करोड़ हो गई।
पहली छमाही के दौरान विमानों की आवाजाही कुल 1.50 लाख रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 32.1 प्रतिशत कम है। पिछले साल इसी अवधि में यात्रियों की संख्या 4.6 करोड़ थी।
दुबई एमिरेट्स एयरलाइंस का हब है, जो अब 90 प्रतिशत उड़ान भर रही है।
युद्ध
दुबई पर हुए हमलों से प्रभावित हुआ
अमेरिका और ईरान के बीच हमला 28 फरवरी से शुरू हुआ, जिसके बाद ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सहयोगी देशों पर जोरदार हमला किया। इसमें UAE को भी निशाना बनाया गया।
ईरान ने दुबई हवाई अड्डे पर कम से कम 4 से 5 बड़े हमले किए, जिसमें हवाई अड्डे के पास ईंधन के टैंक में आग लगी और आसपास कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा।
UAE पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल दागे गए हैं।
हवाई अड्डा
दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है दुबई
दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में अमेरिका का अटलांटा है, जहां प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या 10.50 करोड़ से अधिक है, लेकिन दुबई अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के मामले में आगे है।
दरअसल, अटलांटा अमेरिका के भीतर घरेलू उड़ानों का बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए वहां घरेलू यात्रियों की संख्या अधिक है, लेकिन दुबई में अतंरराष्ट्रीय यात्री अधिक आते हैं।
दुबई में 9.52 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष आते हैं। इस साल आंकड़ा 10 करोड़ पार जाना था, लेकिन अमेरिका-ईरान युद्ध से आंकड़ा गिरेगा।