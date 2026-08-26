अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच दुबई हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या में 31 प्रतिशत की गिरावट

दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में अमेरिका का अटलांटा है, जहां प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या 10.50 करोड़ से अधिक है, लेकिन दुबई अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के मामले में आगे है।

दरअसल, अटलांटा अमेरिका के भीतर घरेलू उड़ानों का बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए वहां घरेलू यात्रियों की संख्या अधिक है, लेकिन दुबई में अतंरराष्ट्रीय यात्री अधिक आते हैं।

दुबई में 9.52 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष आते हैं। इस साल आंकड़ा 10 करोड़ पार जाना था, लेकिन अमेरिका-ईरान युद्ध से आंकड़ा गिरेगा।