कनाडा में वॉलमार्ट के बाहर 2 भारतीय मूल के युवाओं की गोली मारकर हत्या

कनाडा में वॉलमार्ट के बाहर 2 भारतीय मूल के युवाओं की गोली मारकर हत्या

लेखन भारत शर्मा 07:43 pm Nov 21, 202607:43 pm

क्या है खबर?

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में एक वॉलमार्ट स्टोर की पार्किंग के बाहर भारतीय मूल के 2 युवाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कनाडाई पुलिस की विशेष जांच इकाई इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम (IHIT) ने मृतकों की पहचान गगनप्रीत उर्फ गैरी रेहल (23) और सुखजीत कौर (24) के रूप में की है। यह घटना 15 नवंबर की रात करीब 10:38 बजे (स्थानीय समय) 88 एवेन्यू और 124 स्ट्रीट स्थित वॉलमार्ट स्टोर की पार्किंग में हुई।