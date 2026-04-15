तुर्की के कहरामनमारास स्थित आयसर कालीक सेकेंडरी स्कूल में गोलीबारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

तुर्की में लगातार दूसरे दिन एक और स्कूल में गोलीबारी; 4 लोगों की मौत, 20 घायल

लेखन गजेंद्र 05:29 pm Apr 15, 202605:29 pm

क्या है खबर?

तुर्की में लगातार दूसरे दिन एक और स्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस बार दक्षिणी प्रांत कहरामनमारास स्थित आयसर कालीक सेकेंडरी स्कूल में हमला हुआ है। तुर्की टुडे के मुताबिक, कहरामनमारास के गवर्नर मुकर्रेम उनलुएर ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हमले में 3 शिक्षकों और संदिग्ध हमलावर सहित 4 लोग मारे गए हैं। पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चला है कि गोलबारी में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं।