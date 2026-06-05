अंकारा हवाई अड्डे पर पेगासस एयरलाइंस के विमान में धुआं उठा, यात्रियों को स्लाइडर से उतारा

जांच

तुर्की ने पिछले साल लगाया है पोर्टेबल चार्जर पर प्रतिबंध

तुर्की के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उड़ान सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण 2025 में विमानों में पोर्टेबल पावर बैंक चार्ज करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने ऐसे उपकरणों को विमान में ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, उसे चेक-इन बैगेज में ले जा सकते हैं। बता दें, पावर बैंक से विमान के अंदर धुआं उठने की कई खबरे सामने आ चुकी हैं। पिछले दिनों हैदराबाद से चंडीगढ़ की इंडिगो उड़ान में भी ऐसा मामला सामने आया था।