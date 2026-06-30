ट्रंप ने पेट्रोल की कीमतें कम न करने पर कंपनियों को चेतावनी दी, कहा- मुश्किल होगी

चेतावनी

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'पेट्रोल बेचने वालों को तुरंत कीमतें कम करनी चाहिए। कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जबकि तेल की कीमत अब 68 डॉलर (करीब 6,429 रुपये) प्रति बैरल है और गिर रही है। महान अमेरिकी लोगों के लिए कीमतें कम करें, कीमतें मनमाने ढंग से बढ़ाना गैर-कानूनी है।' ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर बेचने वाले ऐसा नहीं करते तो आगे बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, कीमत को 2.50 डॉलर प्रति गैलन के आसपास लाने की कोशिश करें।