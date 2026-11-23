ट्रंप ने नए साल में ईरान पर हमले की चेतावनी दी

ट्रंप की चेतावनी, बातचीत नाकाम रही तो नए साल में होगा ईरान पर हमला

लेखन गजेंद्र 09:32 am Nov 23, 202609:32 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कूटनीतिक कोशिशों से कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो वे नए साल में ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने तेहरान के साथ चल रही बातचीत को बेकार बताया और ईरानी अधिकारियों पर जानबूझकर बातचीत को लंबा खींचने का आरोप लगाया। इस बीच, ट्रंप ने ईरान सरकार के खिलाफ तेहरान में प्रदर्शन करने वालों को भी अपना समर्थन दिया है।