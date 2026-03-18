क्या होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा से किनारा करना चाहते हैं ट्रंप? पोस्ट से दिया संकेत

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध के बीच एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि क्यों न अमेरिका ईरान के बचे शासन को खत्म कर दे और होर्मुज जलडमरूमध्य की जिम्मेदारी किसी और देश को सौंप दे क्योंकि अमेरिका इस संकरे मार्ग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। उन्होंने आगे लिखा कि इस कदम से कुछ गैर-जिम्मेदार सहयोगी हरकत में आ सकते हैं।

बयान ट्रंप ने क्या लिखा? ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'मैं सोचता हूं कि क्या होगा अगर हम ईरानी 'आतंकी राज' का जो कुछ भी बचा-खुचा हिस्सा है, उसे खत्म कर दें और उन देशों को- जो इसका इस्तेमाल करते हैं (हम नहीं), इस तथाकथित जलडमरूमध्य की ज़िम्मेदारी सौंप दें? इससे हमारे कुछ गैर-जिम्मेदार सहयोगी हरकत में आ जाएंगे, और वह भी बहुत तेज़ी से।' बता दें कि होर्मुज को लेकर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के साथ न देने से ट्रंप नाराज हैं।

बयान ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं? ट्रंप ने पोस्ट में कहा कि ईरान को खत्म कर उसके नियंत्रण वाले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन देशों पर डाल देनी चाहिए, जो इस समुद्री मार्ग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप का सीधा तात्पर्य चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय देश और भारत से है, जो होर्मुज का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमेरिका ज्यादा आयात नहीं करता। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका इसका इस्तेमाल नहीं करता, तो सुरक्षा भी नहीं दे सकता है।

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