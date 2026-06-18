ट्रंप ने ईरानी मीनाब स्कूल में 168 छात्राओं की मौत पर बयान दिया

ट्रंप ने ईरानी मीनाब स्कूल में 168 छात्राओं की मौत पर कहा- जानबूझकर नहीं किया हमला

लेखन गजेंद्र 12:46 pm Jun 18, 202612:46 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में कहा कि फरवरी में ईरान के मीनाब में छात्राओं के जिस स्कूल पर मिसाइल हमला हुआ था, वह किसी ने भी जानबूझकर नहीं किया था। उन्होंने एवियन-लेस-बैंस में G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गलतियां होती हैं और इस मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि ट्रंप ने शुरू में इस हमले के लिए ईरान को ही दोषी ठहराया था।