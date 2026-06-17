डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस के एवियन में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं

ट्रंप ने कहा- ईरान के साथ समझौता अंतिम नहीं, व्यवहार नहीं सुधरा तो फिर गोले बरसाएंगे

लेखन गजेंद्र 05:23 pm Jun 17, 202605:23 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के साथ हुए शांति समझौते को लेकर कहा कि यह अंतिम समझौता ज्ञापन नहीं है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "यह अंतिम समझौता ज्ञापन नहीं है, अगर मुझे यह पसंद नहीं आया, तो हम उन पर फिर से गोली चलाना शुरू कर देंगे, उनके सिर पर बम गिरा देंगे।"