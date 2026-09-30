डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' का नाम बदलकर 'सुपर इंटेलिजेंस' किया

यह फैसला ऐसे समय आया है जब कई सर्वे में अमेरिकी लोगों के बीच AI को लेकर चिंता सामने आई है।

क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी के 24-27 सितंबर तक हुए सर्वे में 25 प्रतिशत लोगों ने ट्रंप के AI संभालने के तरीके को मंजूरी दी, जबकि 58 प्रतिशत ने असहमति जताई।

ट्रंप ने पहले भी AI के लिए नया नाम सुझाने को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय मांगी थी। उन्होंने चीन से आगे रहने को भी अहम लक्ष्य बताया है।