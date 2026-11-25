ट्रंप ने कहा- एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग सच बोलें तो वे माफ करने को तैयार
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग को माफ करने को तैयार हैं। ट्रंप ने यह बात तब कही, जब अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के बाद हुआंग को अगले हफ्ते अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश होना है। ट्रंप का कहना है कि अगर हुआंग कांग्रेस के सामने सच बता दें तो नहीं लगता कि उन्हें पांचवें संशोधन अधिकारों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी।
बयान
ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया, "मुझे नहीं लगता कि उन्हें पांचवें संशोधन की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि वह सच बोले, और उसके वकीलों को उसे सलाह देनी होगी। मैंने हमेशा उसे 100 प्रतिशत ईमानदार पाया है। आप जानते हैं कि वह बहुत स्मार्ट इंसान है।"
ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह हुआंग को संभावित अपराध के लिए माफ करेंगे?
ट्रंप ने कहा, "यह हमेशा एक विकल्प होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत होगी।"
बचाव
कमेटी और सीनेट में गवाही देंगे हुआंग
अमेरिकी सांसदों को हुआंग के कथित रिश्तों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर संभावित असर को लेकर चिंता है।
इसे देखते हुए अगले हफ्ते मंगलवार को कांग्रेस की विदेश मामलों की समिति के सामने पेश होंगे और अगले गुरुवार को सीनेट बैंकिंग कमेटी की सुनवाई में गवाही देंगे।
बता दें कि ट्रंप ने हुआंग की एनवीडिया में बतौर CEO वापसी का समर्थन किया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने कंपनी के बोर्ड पर हुआंग की वापसी का दबाव डाला था।
रिश्ता
ट्रंप ने कहा- मुझे हुआंग के रिश्तों की जानकारी नहीं
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हुआंग के उन रिश्तों की जांच नहीं की है जिन्हें उन्होंने वापस नौकरी पर रखे जाने से पहले माना था।
ऐसा मेगास्पीड की संस्थापक एलिस हुआंग के साथ उनके रिश्ते को लेकर हुए विवाद के बाद हुआ था, जिन्हें कथित तौर पर चीनी जासूस बताया गया है।
यह पूछे जाने पर कि क्या हुआंग के बीजिंग से संदिग्ध लिंक वाली दूसरी महिलाओं के साथ संबंध थे, ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं।