ट्रंप ने एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग को माफ करने की बात कही

ट्रंप ने कहा- एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग सच बोलें तो वे माफ करने को तैयार

लेखन गजेंद्र 12:07 pm Nov 25, 202612:07 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग को माफ करने को तैयार हैं। ट्रंप ने यह बात तब कही, जब अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के बाद हुआंग को अगले हफ्ते अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश होना है। ट्रंप का कहना है कि अगर हुआंग कांग्रेस के सामने सच बता दें तो नहीं लगता कि उन्हें पांचवें संशोधन अधिकारों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी।