डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान युद्ध को लेकर नया दावा किया

भारत-पाकिस्तान युद्ध में 11 जहाज गिरे, 200 प्रतिशत टैरिफ धमकी पर रुकी लड़ाई- डोनाल्ड ट्रंप

लेखन गजेंद्र 08:50 am Feb 20, 202608:50 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान युद्ध को लेकर नया दावा किया है। अब उन्होंने लड़ाई में 5 नहीं बल्कि 11 लड़ाकू विमान गिरने की बात कही है। ट्रंप ने यह बात गाजा के लिए बनाई गई शांति बोर्ड कार्यक्रम में कही। उन्होंने युद्ध में गिरे लड़ाकू विमानों को काफी महंगा बताया। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध रोकने के लिए उन्होंने दोनों देशों को 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद लड़ाई रुकी।