हुआंग से जुड़ी खबरें आने और उनके एनवीडिया से इस्तीफे के बाद अमेरिकी शेयर बाजार को बड़ा नुकसान हुआ और एनवीडिया के शेयरों में बड़ी गिरावट दिखी। इससे अमेरिकी सरकार की चिंता बढ़ गई।

ट्रंप ने सलाहकारों के साथ चर्चा की, जिसमें बाजार को संभालने के लिए हुआंग की वापसी की सलाह दी गई। इसके बाद उन्होंने कोशिश शुरू की।

हुआंग की वापसी से अमेरिकी शेयर बाजार चढ़ा और एनवीडिया का बाजार मूल्य करीब 1 लाख करोड़ डॉलर बढ़ गया।