कैलिफोर्निया में चुनाव धांधली के सवाल पर भड़के ट्रंप, साक्षात्कार बीच में छोड़कर निकले

घटना

क्या है पूरा मामला?

घटना तब घटी, जब ट्रंप ने साक्षात्कार के दौरान कैलिफोर्निया में वोटों की धीमी गिनती का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "4 दिन हो गए और अभी-तक नतीजे घोषित करने के करीब नहीं हैं।" इसपर वेल्कर ने कहा कि डाक से आए मतपत्रों और चुनाव प्रक्रियाओं के कारण कैलिफोर्निया में मतगणना सामान्य थी। इसपर ट्रंप बोले, "क्या आप जानते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव में धांधली कर रहे हैं।" तभी वेल्कर ने आरोपों का सबूत मांगा।