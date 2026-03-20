डोनाल्ड ट्रंप ने पर्ल हार्बर का जिक्र कर जापानी प्रधानमंत्री को असहज किया
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ पहली मुलाकात में उन्हें असहज कर दिया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने ट्रंप से ईरान पर हमले की गोपनीयता पर सवाल किया, जिस पर ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में अमेरिकी पर्ल हार्बर पर जापान के हमले का मजाक बनाया। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ताकाइची काफी असहज दिखीं। ट्रंप ने उनकी अंग्रेजी भाषा बोलने और समझने की भी प्रशंसा की।
मुलाकात
क्या है पूरा वाकया?
ओवल ऑफिस में एक जापानी पत्रकार ने ट्रंप से पूछा, "ईरान पर हमला करने से पहले आपने यूरोप, एशिया और जापान में अपने अमेरिकी सहयोगियों को क्यों नहीं बताया?" ट्रंप ने जवाब दिया, "एक बात, जिसका आप बहुत ज्यादा संकेत नहीं देना चाहते। हमने इसके बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि हम सरप्राइज देना चाहते थे। जापान से बेहतर सरप्राइज कौन दे सकता है।" उन्होंने शरारती अंदाज में पूछा, "आपने मुझे पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं बताया?"
घटना
क्या है पर्ल हार्बर की घटना?
जापान की नौसेना ने कमांडर चूइची नागुमो के नेतृत्व में 7 दिसंबर, 1941 को अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर्ल हार्बर पर सुबह-सुबह हमला कर दिया, जिसमें 2,403 लोग मारे गए। इस घटना ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया। अगले दिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने कांग्रेस में इसे "कायरतापूर्ण और अपमानजनक" बताया। इसके बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जो इतिहास में परमाणु बम की पहली घटना थी, जिसके बाद जापान झुका।
अंदाज
ट्रंप ने ताकाइची की अंग्रेजी और ताकाइची ने ट्रंप के बेटे की लंबाई की प्रशंसा की
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने ताकाइची की अंग्रेजी बोलने की प्रशंसा की। ट्रंप के बोलने के बाद ताकाइची ने दुभाषिए को बोलने से रोक दिया। जिस पर ट्रंप ने कहा, "क्या आपको यह समझ में आया? बहुत बढ़िया, मैं आपको बताता हूं! कितना अच्छा है कि हमें अनुवाद सुनने की जरूरत नहीं।" उन्होंने कहा कि अपनी जापान की यात्रा से पहले वह जापानी सीखेंगे। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताकाइची ने ट्रंप के बेटे बैरन की लंबाई की तारीफ की।