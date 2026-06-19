ट्रंप ने खुद को माओ-हिटलर से भी ज्यादा ताकतवर बताया है

ट्रंप ने खुद को माओ-हिटलर से भी ज्यादा ताकतवर बताया, नई किताब में सामने आई सच्चाई

लेखन गजेंद्र 07:44 pm Jun 19, 202607:44 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अजीबोगरीब दावों के लिए भी जाने जाते हैं। अब उनका एक दावा काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने खुद को माओ-हिटलर से ज्यादा ताकतवर बताया है। दरअसल, न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार मैगी हैबरमैन और जोनाथन स्वान को ट्रंप ने एक साक्षात्कार के दौरान एक दस्तावेज दिखाकर कहा कि वह इतिहास के सबसे ताकतवर-डरावने नेताओं से अधिक शक्तिशाली हैं। अब मैगी और स्वान ने अपनी नई किताब में ट्रंप के दावे का खुलासा किया है।