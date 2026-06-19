ट्रंप ने खुद को माओ-हिटलर से भी ज्यादा ताकतवर बताया, नई किताब में सामने आई सच्चाई
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अजीबोगरीब दावों के लिए भी जाने जाते हैं। अब उनका एक दावा काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने खुद को माओ-हिटलर से ज्यादा ताकतवर बताया है। दरअसल, न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार मैगी हैबरमैन और जोनाथन स्वान को ट्रंप ने एक साक्षात्कार के दौरान एक दस्तावेज दिखाकर कहा कि वह इतिहास के सबसे ताकतवर-डरावने नेताओं से अधिक शक्तिशाली हैं। अब मैगी और स्वान ने अपनी नई किताब में ट्रंप के दावे का खुलासा किया है।
बयान
क्या है पूरा मामला?
CNN ने बताया कि मैगी और स्वान की नई किताब 'रेजिम चेंज' में इस घटना का वर्णन है। मार्च में मैगी और स्वान ने ट्रंप का साक्षात्कार लिया था। तब ट्रंप ने दोनों को एक दस्तावेज दिखाया और दावा किया कि ट्रंप इतिहास के कुछ सबसे डरावने और ताकतवर नेताओं से भी अधिक शक्तिशाली हैं। उन्होंने बताया कि यह दस्तावेज उन्हें हॉल ऑफ फेम गोल्फर 'गैरी प्लेयर' को सम्मानित करने के एक कार्यक्रम के दौरान 'एक इतिहासकार' से मिले थे।
किताब
दस्तावेज में क्या लिखा था?
इस दस्तावेज में लिखा था कि दुनिया के सभी नेता अपने समय में चाहे कितने ताकतवर-डरावने रहे हों, लेकिन वो पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच सकते थे। उनकी शक्ति स्थानीय थी, लेकिन ट्रंप की शक्ति स्थानीय नहीं थी। मैगी और स्वान ने अपनी किताब में बताया कि ट्रंप ने तब उन्हें गर्व से वह दस्तावेज दिखाया था, जिसमें उनकी तुलना अत्तिला द हुन, चंगेज खान, नेपोलियन, जोसेफ स्टालिन, माओ त्से तुंग और एडोल्फ हिटलर से की गई थी।
सच्चाई
क्या है ट्रंप के दस्तावेज की सच्चाई?
ट्रंप के दावे के बाद मैगी और स्वान ने उस लेखक को खोजने की कोशिश की, जिसका यह दस्तावेज था। तब पता चला कि वह इतिहासकार नहीं, बल्कि 'गैरी प्लेयर' का लंबे समय से कैडी (गोल्फ सहायक) और विश्वासपात्र था। कैडी ने मैगी और स्वान को बताया कि उन्होंने सबसे पहले गैरी के साथ ट्रंप की शक्ति के बारे में अपना आकलन साझा किया था और बाद में फ्लोरिडा में गोल्फ खेलते हुए ट्रंप को इसके बारे में बताया था।
दावा
हाल में भी ट्रंप ने किया दावा
ट्रंप ने यह दावा बार-बार किया है। एक दिन पहले उन्होंने एक्सियोस के साथ साक्षात्कार में कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी शक्ति इस्तेमाल करने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिकी सेना ने उनके नेतृत्व में ईरान को घुटनों पर ला दिया। ट्रंप ने एक दिन पहले उसी दस्तावेज के 2 पन्ने ट्रुथ पर भी साझा किए, जिसमें उनकी तुलना थी। ट्रंप ने साझा कर लिखा, 'राष्ट्रपति-इतिहासकार डेव किंग, यह मुझे अच्छा लगा!'
जानकारी
डेव किंग को डेविड किंग समझ बैठे ट्रंप?
बताया जा रहा है कि किंग डेव को कई लोग उन्हें डेविड किंग समझ बैठे, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्टसेलर लेखक और हार्वर्ड के इतिहासकार हैं। ट्रंप ने जिस डेव किंग का जिक्र किया है, वो कोई इतिहासकार नहीं हैं। वे 70 वर्षीय व्यवसायी हैं।