ट्रंप ने कहा- ईरान ने बातचीत की गुजारिश की है, कल दोहा में होगी बैठक

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- ईरान ने बातचीत की गुजारिश की, कल दोहा में होगी बैठक

लेखन गजेंद्र 05:55 pm Jun 29, 202605:55 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ फिर से शुरू हुए टकराव के बीच सोमवार को बताया कि मामले पर ईरान ने बातचीत का आग्रह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा कि ईरान ने बैठक बुलाने का आग्रह किया है, यह कल दोहा में होगी। हालांकि, अभी ईरान ने इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। इससे पहले अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने पुष्टि की थी कि अमेरिका और ईरान हमले रोकने पर सहमत हैं।