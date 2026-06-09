डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान के साथ समझौता होते ही 2-3 दिन में खुलेगा होर्मुज जलडमरूमध्य

दावा

समझौते में परमाणु हथियार की इजाजत नहीं होगी- ट्रंप

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "हम एक बहुत अच्छे समझौते के आखिरी दौर में हैं, जिसमें किसी भी तरह से परमाणु हथियारों की इजाजत नहीं होगी और होर्मुज तुरंत खुल जाएगा। समझौते पर हस्ताक्षर होते ही यह 2 या 3 दिनों में खुल जाएगा।" ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर कहा कि वे ईरान पर हमले को लेकर उनको दोष नहीं देंगे, वह पलटवार कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि ईरान-इजरायल अब हमले रोकने पर सहमत हैं।