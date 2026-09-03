अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने UAE के राष्ट्रपति शेक मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बात की

ट्रंप ने UAE के राष्ट्रपति से फोन पर बात की, ईरान की स्थिति पर चर्चा

लेखन गजेंद्र 06:48 pm Sep 03, 202606:48 pm

क्या है खबर?

ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बात की। अमीराती सरकारी समाचार एजेंसी WAM ने बताया कि फोन राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों, खासतौर पर मध्य पूर्व में हो रहे घटनाक्रमों और उनसे संबंधित चल रहे प्रयासों पर चर्चा की और संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर जोर दिया।