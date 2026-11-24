ट्रंप ने जेन्सेन हुआंग के लौटते ही सिंगापुर की मेगास्पीड को काली सूची में डाला

ट्रंप ने जेन्सेन हुआंग के लौटते ही सिंगापुर की मेगास्पीड को काली सूची में डाला

लेखन गजेंद्र 11:03 am Nov 24, 202611:03 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड को काली सूची में डाल दिया है, जिससे वह बिना सरकारी मंजूरी के अमेरिकी कंपनियों से एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स नहीं खरीद सकेगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कंपनी पर आपराधिक जांच चल रही है, जिसमें आरोप है कि उसने अमेरिकी निर्यात पाबंदियों का उल्लंघन करके चीन में एनवीडिया चिप्स की तस्करी की है। कंपनी को वाणिज्य विभाग ने काली सूची में डाला है।