यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे, रूस पर दबाव बढ़ाने वाला विधेयक होगा पारित

अल जजीरा के मुताबिक, जेलेंस्की के अमेरिका दौरे पर ही रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर भी मतदान हो सकता है, जो महीनों से लंबित है। इसका ग्राहम ने समर्थन किया था।

यदि यह विधेयक पारित होता है, तो चीन-भारत सहित रूसी तेल के 5 सबसे बड़े आयातकों से आने वाले सामानों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।

अंतिम समय में ट्रंप ने विधेयक में ईरान पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे जेलेंस्की ने शानदार बताया।