ट्रंप का दावा, चीन ने 2020 के चुनाव में 22 करोड़ अमेरिकी मतदाताओं का डेटा चुराया

ट्रंप ने दावा किया कि यह सबूत बताया है कि अमेरिका की मौजूदा चुनाव प्रणाली हैकिंग, दुरुपयोग और विदेशी हस्तक्षेप के लिए खतरनाक रूप से असुरक्षित है और यह महत्वपूर्ण जानकारी कई वर्षों तक छुपाई गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी खुफिया समुदाय के सदस्यों ने चीन की गतिविधियों को जानबूझकर दबा दिया।

उन्होंने आधिकारिक खुफिया आकलन से बताया कि रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, गैर-सरकारी समूहों सहित अमेरिकी विरोधियों के पास अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की क्षमता है।