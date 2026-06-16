ट्रंप ने G-7 में नेतन्याहू पर निशाना साधा

ट्रंप ने G-7 में नेतन्याहू पर निशाना साधा, कहा- हिज्बुल्लाह से निपटने में सीरिया सक्षम

लेखन गजेंद्र 06:36 pm Jun 16, 202606:36 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तौर-तरीकों पर एक बार फिर सवाल उठाया। उन्होंने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पत्रकारों से कहा कि नेतन्याहू को लेबनान के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और सीरिया को हिज्बुल्लाह से निपटने का काम देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू उनके दोस्त हैं, लेकिन वे न होते तो इजरायल तबाह हो जाता।