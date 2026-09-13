रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच अक्टूबर में हो सकती है त्रिपक्षीय शांति वार्ता

रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच अक्टूबर में हो सकती है त्रिपक्षीय शांति वार्ता

लेखन भारत शर्मा 07:31 pm Sep 13, 202607:31 pm

क्या है खबर?

रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय शांति वार्ता अक्टूबर में आयोजित हो सकती है। यह वार्ता पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से जारी यूरोप के इस सबसे भीषण सैन्य संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक कूटनीतिक मोड़ साबित हो सकती है। रूस के आधिकारिक मुख्यालय क्रेमलिन ने रविवार को इस ऐतिहासिक त्रिपक्षीय कूटनीतिक बातचीत की संभावना की पुष्टि की है।