रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच अक्टूबर में हो सकती है त्रिपक्षीय शांति वार्ता
क्या है खबर?
रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय शांति वार्ता अक्टूबर में आयोजित हो सकती है। यह वार्ता पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से जारी यूरोप के इस सबसे भीषण सैन्य संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक कूटनीतिक मोड़ साबित हो सकती है। रूस के आधिकारिक मुख्यालय क्रेमलिन ने रविवार को इस ऐतिहासिक त्रिपक्षीय कूटनीतिक बातचीत की संभावना की पुष्टि की है।
बयान
रूस ने क्या दिया है बयान?
रूसी मीडिया के अनुसार, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, "हम इस तरह की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। हम निकट भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं।"
अमेरिका युद्ध को समाप्त करने के लिए लंबे समय से रुके प्रयासों को फिर से शुरू करना चाहता है।
अमेरिकी वार्ताकार लगातार रूस और यूक्रेन के दौरे कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोन पर भी बातचीत हुई है।
प्रयास
यूक्रेन ने दिया बातचीत का प्रस्ताव, रूस ने खारिज किया
शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने एक साक्षात्कार में कहा था कि वह दिसंबर 2026 में मियामी (अमेरिका) में होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन से सीधी बातचीत के लिए तैयार हैं।
हालांकि, नई दिल्ली में मौजूद क्रेमलिन प्रवक्ता पेसकोव ने जेलेंस्की के इस प्रस्ताव को तुरंत असंभव कहकर खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की कोई भी बैठक सिर्फ रूस की राजधानी मास्को में ही हो सकती है।
चुनौती
वार्ता की राह में मौजूदा चुनौतियां
पिछले कुछ महीनों में मास्को और कीव दोनों ने एक-दूसरे पर लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है, जिसके कारण काफी संख्या में लोगों की मौत हुई है।
शांति वार्ता के पिछले कई दौर इसलिए विफल रहे क्योंकि रूस अपनी अधिकतम शर्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
रूस की मांग है कि यूक्रेन अपने पूर्वी हिस्से के उन क्षेत्रों को भी उसे सौंप दे, जिन पर रूसी सेना कब्जा नहीं कर पाई है।