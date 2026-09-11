अमेरिका में 9/11 आतंकी हमलों की 25वीं बरसी पर मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि

अमेरिका में 9/11 आतंकी हमलों की 25वीं बरसी पर मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि

लेखन भारत शर्मा 06:09 pm Sep 11, 202606:09 pm

क्या है खबर?

अमेरिका पर हुए इतिहास के सबसे भीषण 11 सितंबर (9/11) के आतंकी हमलों को आज पूरे 25 साल पूरे हो गए हैं। इस भावुक अवसर पर पूरे अमेरिका में विशेष मेमोरियल सेवाओं का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन सहित देश के शीर्ष नेताओं और हजारों नागरिकों ने पीड़ितों को याद किया। बता दें कि 2001 में हुए इन हमलों में 2,977 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।