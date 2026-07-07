चीन के हुबई प्रांत में 2 शक्तिशाली बवंडर ने मचाई तबाही (प्रतीकात्मक तस्वीर)

चीन के हुबई प्रांत में 2 शक्तिशाली बवंडर ने मचाई तबाही, 11 की मौत

लेखन गजेंद्र 06:25 pm Jul 07, 202606:25 pm

क्या है खबर?

चीन के मध्य हुबेई प्रांत में आए 2 शक्तिशाली बवंडर ने तबाही मचा दी। घटना में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, एक लापता है। अभी 330 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि हुबेई के कई इलाकों में सोमवार रात को भीषण आंधी-तूफान आया था, जिससे 14,600 लोग प्रभावित हुए हैं। बवंडर में 20 से अधिक घर ढह गए और 4,800 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा।