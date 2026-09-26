अमेरिका ने बिना स्पष्टीकरण ईरान संघर्ष में घायल सैनिकों की संख्या में की बढ़ोतरी, उठे सवाल

अमेरिका ने बिना स्पष्टीकरण ईरान संघर्ष में घायल सैनिकों की संख्या में की बढ़ोतरी, उठे सवाल
क्या है खबर?
पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने इस सप्ताह ईरान संघर्ष में घायल हुए अमेरिकी सैनिकों की आधिकारिक संख्या में गुपचुप तरीके से 37 की बढ़ोतरी कर दी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय द्वारा इस पर कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। इससे ट्रंप प्रशासन पर हताहतों की संख्या छिपाने के आरोप लगाना शुरू हो गए हैं। रक्षा हताहत विश्लेषण प्रणाली (DCAS) में अब घायलों की संख्या 861 हो गई है।
विवरण
नए मामलों का विवरण और नौसेना का पक्ष
बढ़ाई गई संख्या में 29 नौसेना और 8 मरीन के जवान शामिल हैं। हालांकि, इस संबंध में पेंटागन ने कोई भी विवरण साझा नहीं किया है।
हाल के दिनों में अमेरिकी बलों से जुड़ी किसी भी ऐसी बड़ी घटना या हमले की घोषणा नहीं की गई थी, जिससे यह संख्या अचानक बढ़ जाए।
नौसेना के एक अधिकारी ने वाशिंगटन पोस्ट से कहा कि सभी 29 नाविक अब पूरी तरह ठीक होकर ड्यूटी पर वापस लौट चुके हैं।
ऑपरेशन
'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' और युद्ध की श्रेणियां
कुल 861 घायल अमेरिकी सैनिकों के डाटाबेस को प्रशासनिक स्तर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
कुल घायलों में से आधे से अधिक सैनिक अब 'ओवरसीज ऑपरेशन्स' श्रेणी में दर्ज हैं।
यह लेबल उन हताहतों पर लगाया जाता है जो इस साल जुलाई में अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्धविराम के टूटने के बाद दर्ज की गई हैं।
इसी तरह जुलाई में युद्धविराम टूटने से पहले के सभी घायल सैनिक 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' में डाले गए हैं।
इनकार
ट्रंप प्रशासन का युद्ध मानने से इनकार
घायलों के आंकड़ों में इस रहस्यमयी उछाल के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस पूरे सैन्य गतिरोध को 'युद्ध' के रूप में स्वीकार करने और इसे बड़ा नाम देने से लगातार बच रहा है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी महीने की शुरुआत में इस पूरे ईरान संकट को मामूली बात कहकर खारिज किया था, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान दिया था कि वहां कोई सक्रिय गोलीबारी नहीं चल रही है। ऐसे में यह युद्ध नहीं है।
विवाद
आधिकारिक मौतों की संख्या पर विवाद
ट्रंप प्रशासन पर अमेरिकी सैनिकों की मौतों के सही आंकड़े छिपाने के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं।
पिछले हफ्ते वाशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया था कि कम से कम 5 सैन्य मौतें पेंटागन के डाटाबेस से गायब हैं, जिसे रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने घिनौना और झूठा करार दिया था।
इस हफ्ते आधिकारिक तौर पर मौतों का आंकड़ा 18 से बढ़कर 19 हो गया है। यह बढ़ोतरी सेना के एक अधिकारी की मौत के बाद हुई है।