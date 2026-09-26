पेंटागन ने बिना स्पष्टीकरण ईरान संघर्ष में घायल सैनिकों की संख्या में की बढ़ोतरी

अमेरिका ने बिना स्पष्टीकरण ईरान संघर्ष में घायल सैनिकों की संख्या में की बढ़ोतरी, उठे सवाल

लेखन भारत शर्मा 01:53 pm Sep 26, 202601:53 pm

क्या है खबर?

पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने इस सप्ताह ईरान संघर्ष में घायल हुए अमेरिकी सैनिकों की आधिकारिक संख्या में गुपचुप तरीके से 37 की बढ़ोतरी कर दी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय द्वारा इस पर कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। इससे ट्रंप प्रशासन पर हताहतों की संख्या छिपाने के आरोप लगाना शुरू हो गए हैं। रक्षा हताहत विश्लेषण प्रणाली (DCAS) में अब घायलों की संख्या 861 हो गई है।