थाईलैंड के फुकेत में 4 मंजिला कॉमर्शियल शॉपहाउस में लगी भीषण आग

थाईलैंड के फुकेत में 4 मंजिला कॉमर्शियल शॉपहाउस में लगी भीषण आग, 11 की जलकर मौत

लेखन गजेंद्र 10:37 am Nov 16, 202610:37 am

क्या है खबर?

थाईलैंड के फुकेत में सोमवार सुबह एक कॉमर्शियल शॉपहाउस में आग लग गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है। घायलों की संख्या 30 से अधिक बताई जा रही है। जिस इमारत में आग लगी, वहां गाड़ी किराए पर देने का बिजनेस था। बाद में यह आस-पास की कई इमारत में भी आग फैल गई। थाई अधिकारियों ने बताया कि तड़के आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया।