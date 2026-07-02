थाईलैंड में 11 साल के लड़के ने पिकअप ट्रक बौद्ध भिक्षुओं पर चढ़ाया

थाईलैंड में 11 साल के बच्चे ने पिकअप ट्रक बौद्ध भिक्षुओं पर चढ़ाया, 9 की मौत

लेखन गजेंद्र 09:26 pm Jul 02, 202609:26 pm

क्या है खबर?

थाईलैंड के मुकदाहन शहर में गुरुवार को एक 11 वर्षीय बच्चे ने अपने माता-पिता के पिकअप ट्रक को सड़क पर चल रहे बौद्ध भिक्षुओं के जुलूस में घुसा दिया, जिससे कम से कम 9 भिक्षुओं की मौत हो गई। घटना सुबह 11 बजे से कुछ ही पहले की है, जो राजधानी बैंकॉक से लगभग 650 किमी दूर हुई है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रक भिक्षुओं को सड़क पर उड़ाते दिख रहा है।