सीरिया में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के दौरे के बीच दमिश्क में भीषण धमाके

सीरिया में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के दौरे के बीच दमिश्क में भीषण धमाके

लेखन गजेंद्र 02:24 pm Jul 07, 202602:24 pm

क्या है खबर?

सीरिया की राजधानी दमिश्क में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के दौरे के बीच मंगलवार को भीषण धमाकों की खबर आई है। फ्रांस 24 के मुताबिक, यह धमाका तब हुआ, जब राष्ट्रपति मैक्रों ऐतिहासिक दौरे पर अपने सीरियाई समकक्ष राष्ट्रपति अहमद अल-शारा से मुलाकात कर रहे थे। मैक्रों अल-शारा से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए ही थे, तभी फोर सीजन्स होटल के पास विस्फोट हो गया। सीरियाई अधिकारियों ने घटना पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है।