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सीरिया में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के दौरे के बीच दमिश्क में भीषण धमाके
सीरिया में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के दौरे के बीच दमिश्क में भीषण धमाके

सीरिया में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के दौरे के बीच दमिश्क में भीषण धमाके

लेखन गजेंद्र
Jul 07, 2026
02:24 pm
क्या है खबर?

सीरिया की राजधानी दमिश्क में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के दौरे के बीच मंगलवार को भीषण धमाकों की खबर आई है। फ्रांस 24 के मुताबिक, यह धमाका तब हुआ, जब राष्ट्रपति मैक्रों ऐतिहासिक दौरे पर अपने सीरियाई समकक्ष राष्ट्रपति अहमद अल-शारा से मुलाकात कर रहे थे। मैक्रों अल-शारा से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए ही थे, तभी फोर सीजन्स होटल के पास विस्फोट हो गया। सीरियाई अधिकारियों ने घटना पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है।

विस्फोट

फोर सीजन्स होटल में ठहरे हैं मैक्रों

सीरियाई मीडिया ने बताया कि मैक्रों फोर सीजन्स होटल में ठहरे हुए हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने बताया कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और सीरिया की उनकी यात्रा जारी है। बताया जा रहा है कि राजधानी के मध्य में हुए 2 विस्फोट विस्फोटक उपकरणों के कारण हुए थे। घटनास्थल से धुएं का बड़ा गुबार उठता हुआ देखा गया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित फुटेज में एक वाहन में आग और सड़क पर खून के धब्बे दिख रहे हैं।

धमाका

राष्ट्रपति मैक्रों ने नहीं सुना कोई विस्फोट

एलिसी पैलेस ने बताया कि राष्ट्रपति के काफिले को विस्फोटों की आवाज सुनाई नहीं दी। मैक्रों के साथ मौजूद प्रेस समूह के रॉयटर्स के एक पत्रकार ने भी बताया कि उसे भी विस्फोट की आवाज न सुनाई दी और न ही कोई हलचल देखी। विस्फोटों ने सीरिया में मौजूद प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों को रेखांकित किया है। मैक्रों 2024 में शरा के विद्रोहियों द्वारा बशर अल-असद को सत्ता से हटाने के बाद यूरोपीय संघ के किसी देश के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं।

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जानकारी

शरा अल-कायदा के पूर्व कमांडर हैं

शरा अल-कायदा का एक पूर्व कमांडर है, जिसने पश्चिमी और मध्य पूर्वी शक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं। उन्होंने असद से दूरी बनाए रखी थी, क्योंकि वह 13 वर्षों के युद्ध से तबाह हुए देश का पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहा है।

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ट्विटर पोस्ट

दमिश्क में धमाका

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