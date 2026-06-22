स्विट्जरलैंड में ट्रंप की धमकी के बाद दिखा हाई-वोल्टेज ड्रामा, ईरानी अधिकारियों ने किया था वॉकआउट

विवाद

ट्रंप ने क्या कहा था?

ट्रंप ने स्विट्जरलैंड में वार्ता शुरू होने से कुछ मिनट पहले ट्रुथ पर लिखा था, 'ईरान को लेबनान में अपने उच्च वेतनभोगी गुर्गों द्वारा की जा रही गड़बड़ी को तुरंत रोकना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम ईरान पर फिर से पिछले सप्ताह की तरह ही, बल्कि उससे भी कठोर प्रहार करेंगे।' हालांकि, तनावपूर्ण माहौल में भी बातचीत विफल नहीं हुई और 80 मिनट तक चली बातचीत में अंतिम समझौते पर एक संयुक्त निर्णय हुआ है।