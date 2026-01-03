स्विट्जरलैंड बार आग: 47 मृतकों में से की 4 की हुई पहचान, परिजनों को सौंपे शव

स्विट्जरलैंड में क्रॉन्स मोंटाना इलाके के बार में नए साल के दिन विस्फोट के बाद लगी भीषण आग में जान गंवाने वाले 47 मृतकों में से पुलिस ने आखिरकार 4 की पहचान कर ली है। पुलिस ने उनके शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं, जबकि शेष मृतकों की भी पहचान के प्रयास जारी हैं। इसी तरह पुलिस ने हादसे में घायल हुए कुल 119 लोगों में से अब तक 113 की पहचान भी कर ली है।

बयान पुलिस ने जारी किया बयान BBC की रिपोर्ट के अनुसार, वैलिस कैंटोनल पुलिस ने बयान में कहा कि मृतकों में से 4 की पहचान हो गई है। इनमें 18 और 16 वर्ष के दो स्विस युवकों के साथ 21 और 16 वर्ष की दो स्विस महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि चारों शवों की औपचारिक पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक मेडिसिन संस्थान के प्रयासों से पहचान संभव हो पाई है।

घायल 113 घायलों की भी हो चुकी है पहचान- पुलिस पुलिस के अनुसार, घायल हुए कुल 119 लोगों में से 113 की पहचान हो चुकी है। घायलों में 71 स्विस नागरिकों के साथ फ्रांस, इटली, सर्बिया, बोस्निया, लक्जमबर्ग, बेल्जियम, पुर्तगाल और पोलैंड के नागरिक भी शामिल हैं। 14 घायल लोगों की राष्ट्रीयता अभी भी स्पष्ट नहीं है। जांचकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कई पीड़ितों के गंभीर रूप से जलने के कारण पहचान प्रक्रिया धीमी और जटिल बनी हुई है। शेष मृतकों की पहचान का काम जारी है।

Advertisement